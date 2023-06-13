Гунько: если у Сперцяна есть предложение из «Аякса», у него уже наверняка чемоданы собраны

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на новость об интересе к игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Аякса».

«В Армении надеются, что Сперцян возьмёт на себя роль Мхитаряна. Наир Тикнизян тоже принял решение играть за армянскую сборную, приехал на матч с Турцией и получил огромное удовольствие — по эмоциям видно было.

Я думаю, если у Эдуарда есть предложение из «Аякса», у него уже чемоданы собраны. А если нет, надо их срочно собрать. Нужно ехать», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2022/2023 на счету Сперцяна 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. 23-летний хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата России, а также был признан лучшим полузащитником сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее появилась информация о предметном интересе «Аякса» к Сперцяну.