Источник: Шиманьски не планирует возвращаться в «Динамо», он интересен «Севилье»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Фейеноорд», не собирается возвращаться в Российскую Премьер-Лигу. У футболиста есть вариант продолжить выступления в Нидерландах на правах аренды, а также он интересен испанской «Севилье».

«Шиманьски имеет полное право снова уйти в аренду. Пункт номер 7 работает для тех, кто уехал в аренду. «Фейеноорд» это знает. До 1 июня клуб должен был ответить, покупает он игрока или нет. Если говорить о том, что «Фейеноорд» отказался от Шиманьского, нет. Просто покупать игрока смысла нет, потому что он может ещё раз уйти в аренду. С «Фейеноордом» ещё ничего не решено.

«Севилья» давно его ведёт. Два года уже. Это правда. Но на данный момент нет конкретики. Есть шанс так в «Фейеноорде» и остаться. Себастьян не во все чемпионаты и клубы поедет. Только с еврокубками. В Англии, например, ему тяжело будет играть чисто физически», — цитирует Legalbet слова своего источника.