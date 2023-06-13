«Спартак» поздравил Дасаева с 66-летием

Московский футбольный клуб «Спартак» поздравил своего бывшего голкипера Рината Дасаева с 66-м днём рождения в своих социальных сетях.

«Легендарному Ринату Дасаеву – 66! 425 матчей за «Спартак»; два чемпионства СССР; лучший футболист страны — 1982; лучший вратарь мира — 1988. Ринат Файзрахманович, с днём рождения! Искренне желаем всего наилучшего», — написано в поздравительном посте клуба.

Ринат Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год. В клубе он выиграл чемпионаты СССР (1979 и 1987), пять раз становился серебряным призёром союзного первенства (1980, 1981, 1983, 1984 и 1985), дважды бронзовым (1982 и 1986). Шесть раз он признавался лучшим вратарём года в СССР (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988), а в 1982 году — лучшим футболистом СССР.