Экс-тренер «Спартака»: ситуация в «Зените» Бакаева не сломит

Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о ситуации полузащитника Зелимхана Бакаева, который оказался в запасе в санкт-петербургском «Зените».

«Мы виделись с ним зимой на сборах в Эмиратах. Конечно, такой футболист должен играть. А сейчас никто не видит, что он способен делать на поле. Я думаю, что следующий сезон станет для Зелимхана определяющим.

Естественно, это не было его желанием — прийти и сесть на лавку. Он очень амбициозный, злой футболист. У него сильный спортивный характер. Думаю, эта ситуация его не сломит. Когда Бакаев появится на поле, он покажет все свои лучшие качества», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бакаев перешёл в «Зенит» в 2022 году.