Ловчев — о Суперфинале Кубка России: ЦСКА должен был решать всё в основное время

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался насчёт матча между ЦСКА и «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти).

«На мой взгляд, самый главный итог, если не брать итог спортивный — посещаемость. Когда приходит больше 50 тысяч зрителей, это говорит о том, что интерес к турниру большой, а люди, которые по каким-то причинам не делали себе Fan ID, в этот раз сделали это.

По футбольной составляющей. У ЦСКА было больше моментов, победа в основное время была бы заслуженной. Не могу сказать, что хороший матч провёл Агкацев — но его выход был логичным. У меня ощущение, что вот эта игра в «преемники Акинфеева» начинает немного «прибивать» вратарей, которых называют наследниками Игоря.

У Матвея многовато стало ошибок, и. как мне видится, есть некий элемент пижонства даже в самом внешнем виде футболиста. Вратарь — это надёжность, уверенность. А получилось, что эту уверенность в конце сезоне на давал ни Сафонов, ни Агкацев.

В итоге исход матча решили вратари в серии пенальти — тот случай, когда именно Акинфеев сделал разницу. Опыт, мастерство Игоря и принесли ЦСКА титул. ЦСКА больше заслуживал победы, команда была сильнее, и решать исход надо было в основное время, но не реализовали своё Чалов и Заболотный», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.