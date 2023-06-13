Иванов: думаю, Слуцкий хочет возглавить зарубежный клуб. Здесь ему остаётся только шутить

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался об экс-тренере казанской команды Леониде Слуцком.

«Выступления Слуцкого в шоу? Я только переживаю за всех глухонемых нашей необъятной родины. Если он так продолжит махать руками, то они все соберут вещи и уедут, потому что не будут понимать, что он хочет сказать. Он промолчал, когда я ему это сказал.

Если серьёзно, ему всегда нравилось шоу. Ещё в «Крыльях» он любил КВН, играет в квизы. Ему кажется, что он во всей этой истории как рыба в воде. А расстраивать и говорить правду лишний раз я не хочу.

Сейчас ему очень нравится то, чем он занимается. По моим ощущениям, тренерская деятельность ему ещё интересна, но, мне кажется, он хочет возглавить клуб не из России. Здесь ему остаётся только шутить и прикалываться», — сказал Иванов в интервью Metaratings.