Российский певец Дима Билан выступит на ретроматче «Зенита» и сборной России в Санкт-Петербурге.

«Победитель Евровидения-2008 исполнит свои главные хиты того времени – «Невозможное возможно» и Believe» — сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы. На поле выйдут игроки, которые входили в состав тех команд. Матч пройдёт на «Газпром Арене» 15 июня. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

В 2008 году сборная России обыграла в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 сборную Нидерландов. «Зенит» победил в матче за Кубок УЕФА «Рейнджерс», а в игре за Суперкубок — «Манчестер Юнайтед».