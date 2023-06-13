Карпин: в следующем сезоне в топ-5 РПЛ будут команды, которые обязаны там быть

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин допустил, что жёлто-синие не смогут повторить успех сезона-2022/2023, в котором команда заняла четвёртое место в Российской Премьер-Лиге.
«Что сказать про четвёртое место в сезоне-2022/2023? Случилось неожиданное продолжение прошлогоднего чуда, до определённого момента. При наших проблемах говорить о том, что четвёртое место для «Ростова» нормально и что такой результат должен быть стабильным, может только сумасшедший.
Нам надо реально оценивать свои возможности. В следующем сезоне в пятёрке наверняка будут те команды, которые обязаны там находиться по составу и бюджету. Говорю в первую очередь про «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
По разным причинам в этом сезоне их не было в топ-5, они не показали своего максимума. Но так не будет каждый год», — приводит слова Карпина издание Sport24.
- 13 июня 2023
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