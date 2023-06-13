Месси — о Гвардиоле: он заслужил победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался насчёт главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Он заслужил победу в Лиге чемпионов. Гвардиола — лучший тренер в мире», — приводит слова Месси AS.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над «Интером» в финале со счётом 1:0. Единственный и победный мяч забил полузащитник «горожан» Родри.

Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. По итогам сезона-2022/2023 «горожане» также стали чемпионами Англии и обладателями Кубка страны.

Лионель Месси выступал под руководством Хосепа Гвардиолы в «Барселоне» в период с 2008 по 2012 год. Прошлый сезон нападающий провёл в «ПСЖ», отыграв 32 матча во внутреннем французском первенстве. На его счету 16 голов и 16 голевых передач.