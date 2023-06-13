«Арсенал» хочет расстаться с Николя Пепе, рассматривается вариант с расторжением контракта
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Лондонский «Арсенал» хочет расстаться с нападающим Николя Пепе. Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.
В нынешнем сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Однако срок арендного соглашения истёк, и игрок должен вернуться в английский клуб. «Арсенал» не заинтересован в продолжении сотрудничества с Николя и уверен в своих нападающих Букайо Саке и Габриэле Мартинелли. «Канониры» хотят продать Пепе, даже если придётся потерять в деньгах (Пепе был куплен у «Лилля» за € 80 млн). Если покупателей не найдётся, «Арсенал» рассматривает даже возможность расторгнуть контракт, который истекает в 2024 году.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Пепе отметился шестью голами и одной голевой передачей в 19 матчах.
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