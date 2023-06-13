Ловчев: на сегодня ЦСКА не ровня «Зениту» на длинной дистанции

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что ЦСКА на данном этапе не сможет составить конкуренцию «Зениту» во внутреннем российском первенстве.

«У армейцев добротная команда, но с не очень добротной скамейкой. Взять ту же линию атаки — уходит Чалов, выходит Заболотный, но разница в уровне всё равно очень заметна. Заболотный бегает, старается, но разницу не делает и стабильностью не отличается. Надо добавлять в атаке.

На сегодня ЦСКА не ровня «Зениту» на длинной дистанции. Не хватает ресурса в качестве игроков. Но надо обязательно отметить тренерский штаб.

Федотов вырос в хорошего тренера, который поднимался, поработав на всех уровнях, и всюду подтверждал свой уровень результатом с разными командами. Это характеризует тренера, когда он не падает в результате», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.