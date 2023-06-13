В «Ростове» не исключили расторжение контракта с Артёмом Нтумбой

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что в клубе не исключают варианта с расторжением контракта с нападающим Артёмом Нтумбой.

«Мы с агентом обсуждаем и хотим найти лучшее развитие для дальнейшей карьеры Артёма. Может быть, найти ему клуб, где он будет больше играть. Вопрос ещё не решён, но он в обсуждении. Мы его не выгоняем — такого нет.

Это полюбовное решение — компромисс. На сегодняшнюю минуту контракт не расторгнут, но, возможно, если мы обо всём договоримся, то расторгнем», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Нтумба получил травму крестообразных связок колена, выступая за команду 2DROTS в Медиалиге. Зимой нападающий перешёл на правах аренды в «Велес», но почти не играл за этот клуб.