Дмитрий Булыкин: назначение Лички — это последний шанс для руководства «Динамо»

Экс-нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался насчёт возможного назначения наставника «Оренбурга» Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Назначение Марцела Лички — это последний шанс для руководства «Динамо». Следующий сезон будет очень показательным для них. Не дай бог он окажется неудачным — будут серьёзные вопросы к руководству.

Хоть Личка и неплохо проявил себя в «Оренбурге», но «Динамо» — это совершенно другое: давление, класс футболистов. Но, конечно, есть небольшой плюс — он уже знаком с российским чемпионатом.

Мне кажется, за Личкой может последовать и аргентинская компания игроков. Обычно так и делают: тренер возглавляет другой клуб и берёт своих футболистов — тогда все получают удовольствие.

Но если что-то не получится, то потом у «Динамо» будут проблемы с реализацией этих игроков на трансферном рынке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.