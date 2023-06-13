Вундеркинд Витор Роке перейдёт в «Барселону»
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«Бразильский Суарес» Витор Роке перейдёт в «Барселону», сообщает журналист As Хави Мигель. По его словам, ключевую роль в подписании бразильского вундеркинда сыграл Деку.
Роке подпишет контракт с сине-гранатовыми до июня 2028 года. Сумма покупки составит € 40 млн. Трансфер будет оплачен тремя частями.
Подписание закрыто на всех уровнях, но не может быть официально оформлено до тех пор, пока «Барселона» не освободит место в заработном фонде, чтобы зарегистрировать игрока.
В розыгрыше высшей лиги Бразилии 2023 года Витор Роке провел 10 матчей в составе «Атлетико Паранаэнсе», забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
«Барселона» завершила сезон-2022/2023 победой в Ла Лиге. Клуб набрал 88 очков в 38 играх.
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