Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вундеркинд Витор Роке перейдёт в «Барселону»

Вундеркинд Витор Роке перейдёт в «Барселону»
Комментарии

«Бразильский Суарес» Витор Роке перейдёт в «Барселону», сообщает журналист As Хави Мигель. По его словам, ключевую роль в подписании бразильского вундеркинда сыграл Деку.

Роке подпишет контракт с сине-гранатовыми до июня 2028 года. Сумма покупки составит € 40 млн. Трансфер будет оплачен тремя частями.

Подписание закрыто на всех уровнях, но не может быть официально оформлено до тех пор, пока «Барселона» не освободит место в заработном фонде, чтобы зарегистрировать игрока.

В розыгрыше высшей лиги Бразилии 2023 года Витор Роке провел 10 матчей в составе «Атлетико Паранаэнсе», забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Барселона» завершила сезон-2022/2023 победой в Ла Лиге. Клуб набрал 88 очков в 38 играх.

Материалы по теме
«Барселона» готова заплатить € 45 млн за 18-летнего бразильского форварда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023