Алисон стал лучшим игроком сезона в «Ливерпуле»

Бразильского голкипера Алисона Бекера признали лучшим игроком сезона-2022/2023 в составе «Ливерпуля».

По итогам проводимого официальным сайтом мерсисайдского клуба голосования, участие в котором мог принять любой желающий, Алисон занял первое место. Вторым стал египетский нападающий Мохамед Салах, третьим — защитник Трент Александер-Арнольд.

Для Алисона эта награда стала первой за всё время его пребывания в клубе. К «Ливерпулю» бразилец присоединился летом 2018 года, перейдя из итальянской «Ромы». В завершившемся сезоне-2022/2023 Алисон провёл 47 матчей, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Ливерпуль» по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 67 очков.