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Нападающий «Милана» Леау: я никогда не думал об уходе. Хочу написать историю здесь

Нападающий «Милана» Леау: я никогда не думал об уходе. Хочу написать историю здесь
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Футболист «Милана» Рафаэл Леау признался, что не помышлял об уходе из итальянского клуба этим летом.

«Я никогда не думал об уходе из «Милана», ни за что. Я хочу написать историю здесь. Ещё до подписания нового долгосрочного контракта я знал, что хочу остаться здесь. Я никогда не думал ни о каком другом клубе», — цитирует Леау известный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что к 24-летнему португальскому нападающему проявляет интерес «ПСЖ». В начале июня Леау заключил новый долгосрочный контракт с «Миланом», рассчитанный до лета 2028 года.

В сезоне-2022/2023 форвард провёл 35 матчей за «чёрно-красных» в рамках чемпионата Италии, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.

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