Нападающий «Милана» Леау: я никогда не думал об уходе. Хочу написать историю здесь

Футболист «Милана» Рафаэл Леау признался, что не помышлял об уходе из итальянского клуба этим летом.

«Я никогда не думал об уходе из «Милана», ни за что. Я хочу написать историю здесь. Ещё до подписания нового долгосрочного контракта я знал, что хочу остаться здесь. Я никогда не думал ни о каком другом клубе», — цитирует Леау известный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что к 24-летнему португальскому нападающему проявляет интерес «ПСЖ». В начале июня Леау заключил новый долгосрочный контракт с «Миланом», рассчитанный до лета 2028 года.

В сезоне-2022/2023 форвард провёл 35 матчей за «чёрно-красных» в рамках чемпионата Италии, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.