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Зинченко попал в лидеры обидного английского рейтинга

Зинченко попал в лидеры обидного английского рейтинга
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Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», занял третье место в рейтинге самых переоценённых игроков английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023 по версии Give me Sport.

«Зинченко попал в ту же категорию, что и его партнёр по команде Габриэл Жезус. Бывший игрок «Манчестер Сити» улучшил игру «Арсенала». Это был хороший трансфер.

Тем не менее Зинченко заработал себе место в этом списке после своей игры в матче с «Ливерпулем», – написал журналист Give me Sport Том Каннингем.

Под конец матча с «Ливерпулем» Зинченко позволил Тренту Александер-Арнольду обыграть себя, после чего англичанин отдал голевую передачу на Роберто Фирмино. Игра завершилась со счётом 2:2.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом перед началом сезона и занял место в основе «канониров».

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