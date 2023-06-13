Олег Иванов: средний хоккеист КХЛ получает больше среднего игрока РПЛ, но их не ругают

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов сравнил зарплаты хоккеистов Континентальной хоккейной лиги и футболистов Российской Премьер-Лиги.

«Да, есть вечные сравнения с зарплатами врачей и учителей. Но в хоккее такие же большие зарплаты. Нужно оставить три команды РПЛ за скобками, дальше зарплаты в хоккее и футболе равные. Среднестатистический хоккеист КХЛ получает больше среднего футболиста РПЛ. Но никто не ругает хоккеистов, весь негатив выливается только на футболистов. При этом большинство детей в стране хотят стать футболистами. И что их там ждёт? Вечный негатив и большая ненависть к тому виду спорта, куда они хотят пойти», — приводит слова Иванова Metaratings.

Олег Иванов вместе с казанской командой выиграл Мелбет Первую лигу.