Полузащитник «Рубина» Олег Иванов: на Евро-2016 за мной следил «Лион»

Полузащитник «Рубина» и бывший игрок сборной России Олег Иванов рассказал, что во время чемпионата Европы — 2016 за ним наблюдали представители французского «Лиона».
«Жаль, что то Евро вышло не таким успешным, как чемпионат Европы — 2008? Я до сих пор уверен, что мы могли выступить намного лучше, если бы Игорь Денисов не получил травму и не пропустил чемпионат Европы. Я ехал на Евро-2008 21-летним юнцом, а во Франции уже были высокие ожидания от себя.
Обидно, что не дебютировал на большом турнире ещё потому, что за мной следил «Лион». Агенту, с которым я общался, приходил от клуба запрос. Была бумага, что на матче группового этапа человек из клуба приедет смотреть на меня, но я не сыграл.
На том турнире они просматривали ещё Рыбуса, с кем я играл в «Ахмате». Его в итоге «Лион» подписал», – цитирует Иванова Metaratings.ru.
- 13 июня 2023
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