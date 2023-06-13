Малком прокомментировал возвращение в сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал своё возвращение в сборную Бразилии. Он долгое время не выступал за национальную команду — после того, как в 2021 году был отозван из расположения сборной по требованию «Зенита» раньше установленного срока. Петербургскому клубу предстоял матч с «Челси», но приезжать в Англию из Южной Америки без десятидневного карантина было запрещено. Несмотря на это, игроки приняли требование клуба и отправились в Европу, чем вызвали гнев Бразильской ассоциации футбола.
«Очень рад своей возможности вернуться. С самого детства мы, игроки, мечтаем выступить за сборную, и в прошлый раз у меня была печальная история из-за пандемии. Это был матч Лиги чемпионов с «Челси», и мы с Клаудиньо решили вернуться из Бразилии раньше установленного срока, потому что нам нужно было помочь клубу. Сейчас я счастлив новой возможности поиграть за сборную после блестящего сезона в России. Теперь я чувствую себя более подготовленным», цитирует Малкома UOl.
- 13 июня 2023
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