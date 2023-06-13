Малком прокомментировал гол «ножницами» на тренировке сборной Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал свой гол на тренировке сборной Бразилии.

«Мой сезон был фантастическим. Я забил такой же гол и в России, в матче чемпионата», — приводит слова Малкома UOL.

Во время отработки быстрой атаки на тренировке Малком открылся в штрафной площади, где получил навесную передачу от нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Форвард «Зенита» принял мяч на грудь, быстро обработал его и забил гол ударом через себя.

Ранее Малком забивал через себя в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (8:0).

Напомним, 26-летний Малком вызван в основную сборную Бразилии впервые с 2018 года. За свою карьеру нападающий, получивший в прошлом году российский паспорт, не сыграл ещё ни одного матча за «селесао». Малком защищал цвета сборной Бразилии на Олимпийских играх в 2021 году, где пентакампеоны выиграли золотые медали.