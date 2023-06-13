Алексис Мак Аллистер: противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» станет ещё интереснее

Аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер заявил, что противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» будет более зрелищным в следующем сезоне, потому что у клубов появится мотивация обыграть победителя Лиги чемпионов.
«Интер» отлично провёл Лигу чемпионов и финал, порой он создавал «Манчестер Сити» проблемы. Но большинство из нас верило в то, что «горожане» станут победителями. Они в каждом матче показывали, что являются отличной командой, которую крайне тяжело обыграть.
Теперь «Ман Сити» будет играть в статусе победителя ЛЧ, и все команды захотят обыграть его ещё сильнее, чем прежде. Противостояние «Ливерпуля» и «Сити» будет славным. Оно продолжается несколько лет, но теперь будет особенно интересным», – цитирует новичка «Ливерпуля» ESPN.
- 13 июня 2023
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