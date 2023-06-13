Принадлежащий «Ростову» Али Соу воспользовался правом не возвращаться в Россию

Нападающий «Ростова» Али Соу, выступающий за турецкий «Анкарагюджю», не вернётся в российский клуб этим летом. Об этом сообщает Fotomac со ссылку на пресс-службу «Анкарагюджю».

В завершившемся сезоне-2022/2023 гамбийский форвард забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Анкарагюджю» в чемпионате Турции. Права на футболиста принадлежат «Ростову», контракт Соу с жёлто-синими рассчитан до лета 2025 года.

Год назад игрок принял решение воспользоваться правилом ФИФА и приостановить соглашение с российским клубом. Али перешёл в «Анкарагюджю», в котором нападающий планирует провести ещё один сезон.

«Эта история не останется незаконченной. Мы снова вместе», — написал Соу в своём «твиттере».

«Анкарагюджю» завершил сезон-2022/2023 на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Али Соу стал лучшим бомбардиром команды во внутреннем первенстве.