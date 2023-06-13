Петржела: Личка — супервариант для «Динамо», с Марцелом они станут сильнее

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что тренер Марцел Личка может перейти из «Оренбурга» в московское «Динамо».

«Марцел Личка — супервариант для «Динамо», здорово, что они обратили на него внимание. В «Оренбурге» он доказал, что является топ-тренером. Теперь пришло время проявить себя в большом клубе РПЛ. Мне кажется, у него всё получится. Он получит в «Динамо» другие возможности, ресурсы. Борьба с «Зенитом»? Сложно предположить, но могу сказать одно: «Динамо» с Личкой точно станут сильнее», — сказал Петржела в интервью «РБ Спорт».

45-летний Личка работает в «Оренбурге» с августа 2020 года. Его контракт с южноуральским клубом рассчитан до июня 2024 года.