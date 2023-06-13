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Карпин: Песьяков — самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами

Карпин: Песьяков — самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос касательно игры голкипера жёлто-синих и сборной России Сергея Песьякова.

«Сборная и «Ростов» — абсолютно разные вещи. В «Ростове» он тренируется с партнёрами каждый день, понимает их. А матч с Ираком для Песьякова был по сути первым за сборную. Так что её не надо приплетать. Вот в игре с «Краснодаром» на Кубок он ошибся, да.

Не слаб ли Сергей в игре ногами? Песьяков — самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч», — приводит слова Карпина издание Sport24.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Сергей Песьяков провёл 30 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, отыграв «на ноль» пять из них.

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