Роналду объяснил значение крика «Siu!» во время празднования голов
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своём праздновании голов.
«Похоже, что празднование стало глобальным феноменом. И мне приятно, что другие игроки, спортсмены из других видов спорта и маленькие дети повторяют его. Это здорово. «Siu» означает: «Да!», довольно просто, но с сильным посылом», — приводит слова Роналду FourFourTwo.
В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков. Роналду начинал сезон в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством.
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