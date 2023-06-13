Экс-тренер «Лестера» и «Ливерпуля» Роджерс может вернуться в «Селтик»
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Бывший главный тренер «Лестера» и «Ливерпуля» Брендан Роджерс может вернуться в шотландский «Селтик», сообщает Sky Sports.
По данным источника, североирландский специалист провёл предварительные переговоры с «Селтиком» на предмет своего возвращения в клуб. Ожидается, что на этой неделе состоится следующий раунд переговоров.
Роджерс работал в «Селтике» в период с 2016 по 2019 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Шотландии, обладателем Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги.
Ранее Брендан трудился в английских «Уотфорде», «Рединге», «Суонси» и «Ливерпуле». Последним местом его работы был «Лестер», откуда он был уволен в начале апреля этого года на фоне неудачных результатов.
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