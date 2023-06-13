Президент Бразилии: мы стали экспортёром футболистов
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Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал бразильский футбол. По его мнению, собрать такую же сильную сборную, как раньше, страна не может.
«Печально, что у нас есть команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А ещё мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году, когда сборная выиграла ЧМ. У нас играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет.
Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортёром молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей.
Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах», – приводит слова президента O Globo.
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