Лука Джорджевич: когда я один, особо деньги не трачу

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о собственных тратах, признавшись, что может обходиться небольшими суммами.

«Трачу ли я больше 500 тысяч рублей в месяц? Нет. На что вообще трачу? Если я один, то обычно немного в ресторанах. А так, одежда. Когда кто-то из семьи тут, то я могу поехать, люблю потратить. А один я особо не трачу», — приводит слова Джорджевича издание «РБ Спорт».

Лука Джорджевич — воспитанник черногорского «Могрена». В 2012 году футболист перешёл в «Зенит». После аренд в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале» Джорджевич перешёл на постоянной основе в московский «Локомотив».

К «Сочи» 28-летний форвард присоединился из норвежского «Вайле». В завершившемся сезоне-2022/2023 нападающий провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две голевые передачи.