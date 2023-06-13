Масалитин: Акинфееву рано вешать бутсы на гвоздь, пусть играет до 50

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что капитану и голкиперу красно-синих Игорю Акинфееву ещё рано завершать профессиональную карьеру футболиста.

«Судя по его игре, Игорю рано заканчивать. Нужно находить баланс, чтобы уйти на высокой ноте. Поймать момент. Я думаю, Гинер сказал именно об этом, что если Игорь к нему обратится, то он пойдёт навстречу. Но если смотреть на игру Акинфеева, он ещё долго может стоять на воротах ЦСКА. Рановато ему заканчивать.

Сколько Акинфеев ещё может поиграть? Если не будет серьёзных травм, ближайшие два сезона он может точно поиграть, если будет находить мотивацию. Если здоровье позволит – пусть играет до 50 и радует зрителей своей игрой и результатами», — приводит слова Масалитина издание «Евро-Футбол.Ру».