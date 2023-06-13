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Эрнандес сообщил «Баварии» о желании перейти в «ПСЖ»

Эрнандес сообщил «Баварии» о желании перейти в «ПСЖ»
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Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес уведомил мюнхенский клуб о желании перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Эрнандес хочет покинуть «Баварию» за год до окончания контракта. Руководство «Баварии» готово отпустить игрока, но только если «ПСЖ» заплатит необходимую сумму. Клуб хочет получить за Лукаса € 60 млн, а также включить в сделку бонусную часть. «ПСЖ» необходимо принять решение в ближайшее время.

В 2019 году Эрнандес перешёл в «Баварию» из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 80 млн. В прошедшем сезоне Лукас из-за травмы провёл в составе «Баварии» лишь 11 матчей во всех турнирах. Его команда заняла первое место в чемпионате Германии, опередив «Боруссию» Дортмунд по дополнительным показателям.

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