Форвард «Сочи» Джорджевич: посылал тренеров, но не Спаллетти

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о взаимоотношениях с тренерами, признавшись, что иногда мог позволить себе негативные комментарии в их адрес и агрессию.

«Посылал ли ты когда-нибудь тренера? Да. Кого? Многих, я думаю. Спаллетти нет, я не посылал. Но бывало такое, что было. И в открытую, и по-всякому. Жалею ли об этом? Не скажу, что жалею. Но, конечно, это неправильно», — цитирует Джорджевича издание «РБ Спорт».

Лука Джорджевич — воспитанник черногорского «Могрена». В 2012 году футболист перешёл в «Зенит». После аренд в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале» Джорджевич перешёл на постоянной основе в московский «Локомотив».

К «Сочи» 28-летний форвард присоединился, перейдя из норвежского «Вайле». В завершившемся сезоне-2022/2023 нападающий провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две голевые передачи.