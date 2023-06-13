Форвард «Сочи» Джорджевич: посылал тренеров, но не Спаллетти

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о взаимоотношениях с тренерами, признавшись, что иногда мог позволить себе негативные комментарии в их адрес и агрессию.
«Посылал ли ты когда-нибудь тренера? Да. Кого? Многих, я думаю. Спаллетти нет, я не посылал. Но бывало такое, что было. И в открытую, и по-всякому. Жалею ли об этом? Не скажу, что жалею. Но, конечно, это неправильно», — цитирует Джорджевича издание «РБ Спорт».
Лука Джорджевич — воспитанник черногорского «Могрена». В 2012 году футболист перешёл в «Зенит». После аренд в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале» Джорджевич перешёл на постоянной основе в московский «Локомотив».
К «Сочи» 28-летний форвард присоединился, перейдя из норвежского «Вайле». В завершившемся сезоне-2022/2023 нападающий провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две голевые передачи.
- 14 июня 2023
-
00:34
-
00:25
-
00:24
-
00:08
-
00:03
-
00:01
- 13 июня 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:02
-
22:55
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:17
-
22:01
-
21:56
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:41
-
21:39
-
21:26
-
21:25
-
21:19
-
21:19
-
21:02
-
21:00
-
20:53