Кокорин опубликовал фото в Монако с организатором сумасшедших вечеринок Дэном Билзеряном

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий в высшей лиге Кипра за клуб «Арис» Лимасол, опубликовал в социальной сети фото в Монако с организатором сумасшедших вечеринок Дэном Билзеряном.

Долларовый миллионер Дэн Билзерян известен организацией пышных вечеринок в роскошных местах. На этот раз блогер оказался в Монте-Карло, расположенном на территории княжества Монако. Именно там было сделано его совместное фото с российским футболистом.

В розыгрыше высшей лиги Кипра сезона-2022/2023 Кокорин поучаствовал в 27 матчах и забил 11 голов, четыре — с пенальти. Прошлые два сезона Кокорин выступал за итальянскую «Фиорентину». Основную часть карьеры 32-летний нападающий провёл в составе московского «Динамо», где он отыграл 10 сезонов (с учётом молодёжного состава клуба).