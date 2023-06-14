Лука Джорджевич: раньше думал о получении российского паспорта, но сейчас не надо

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о получении российского паспорта, сообщив, что не видит сейчас в этом смысла.
«Хотел ли бы получить российский паспорт? Сейчас не надо. Когда-то было раньше, я думал об этом, когда лимит был жёсткий. Но тогда я ещё не играл в сборной Черногории. А сейчас нет смысла. Нравится ли мне жить в России? Да, конечно», — приводит слова Джорджевича издание «РБ Спорт».
В Россию черногорский нападающий приехал в 2012 году, откликнувшись на приглашение «Зенита». С тех пор он успел поиграть за «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадин», тульский «Арсенал» и «Локомотив». Сейчас 28-летний футболист представляет «Сочи».
В сезоне-2022/2023 он провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две голевые передачи.
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