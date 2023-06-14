Эрлинг Холанд: спустя год после подписания контракта я осуществил мечту о требле
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост, в котором подвёл итоги прошедшего сезона.
«Год назад я подписал контракт с «Манчестер Сити». Спустя год я осуществил мечту о требле. Это было быстро и в то же время долго. Самое большое приключение в моей жизни — всё или ничего. Спасибо клубу, команде и всем болельщикам за то, что осуществилось. Вперёд, «Сити», — написал Холанд в своём «твиттере».
В минувшем сезоне в 53 матчах за «Манчестер Сити» Холанд забил 52 гола и отдал девять результативных передач. «Манчестер Сити» занял первое место в английской Премьер-лиге, выиграл Кубок Англии и победил в Лиге чемпионов. В прошлом году Холанд перешёл к «горожанам» из дортмундской «Боруссии».
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