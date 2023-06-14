Олег Иванов сообщил, что обсуждает с «Рубином» продление контракта

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что обсуждает с руководством казанского клуба продление контракта, а также поделился мыслями о том, на что может рассчитывать команда Рашида Рахимова в следующем сезоне.

«Мы находимся в диалоге с руководством, моей семье очень нравится Казань, так что нас здесь всё устраивает. Честно говоря, сил ещё вагон. Смотрю на того же Нобоа, который постарше меня, и понимаю, что могу быть полезен.

С моим набором игровых качеств мне было тяжеловато в «Уфе», потому что стиль игры не подходил. Но с Рашидом Рахимовым у нас общее видение игры, поэтому, я думаю, с этим проблем не должно возникнуть в РПЛ.

Есть ли возможность у «Рубина» повторить путь «Оренбурга»? Нынешний состав «Рубина» располагает к тому, чтобы уже в первом сезоне быть не ниже 10-го места. Я не первый день в футболе, понимаю, о чём говорю. По созданию костяка российских футболистов была проделана большая работа.

Насколько мне известно, будет три-четыре трансфера для усиления, и тогда вполне реально повторить историю «Оренбурга», – цитирует Иванова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 36-летний Иванов отыграл 23 матча за «Рубин» в Первой лиге и забил два гола.