Мак Аллистер: увидел у Клоппа желание брать трофеи

Полузащитник из Аргентины Алексис Мак Аллистер, который недавно перешёл в «Ливерпуль», объяснил свой выбор клуба.
«Я перешёл в один из крупнейших клубов мира и крупнейший клуб Англии – это большая радость и исполнение мечты. Хочу максимально использовать эту возможность, поскольку она выпала на очень удачный момент в карьере.
Чувствую, что переход в «Ливерпуль» – правильный шаг, и не только из-за его настоящего, но и из-за его прошлого.
У меня была возможность поговорить с Юргеном Клоппом. Это один из решающих факторов, повлиявших на принятие столь раннего решения. Я увидел желание подписать меня, желание продолжать завоёвывать трофеи с этим клубом, так что для меня это всё было очень важно. Мы поговорили о футболе, о том, каким он его видит, о желании добиться роста клуба и выиграть титулы.
Я дважды играл на «Энфилде», и любой футболист скажет вам, что поддержка здесь просто сумасшедшая. Больше всего это похоже на то, как поддерживают команду фанаты «Бока Хуниорс». Это тоже важно, тоже учитывается. Вот почему я сказал, что «Ливерпуль» – это английская «Бока». С нетерпением жду матчей», – цитирует Мак Аллистера ESPN.
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