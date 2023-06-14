Италия сыграет в белой ретроформе в Лиге наций

Сборная Италии по футболу выйдет на матч Лиги наций с Испанией в новой форме, вдохновлённой той, в которой Италия играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в стиле ретро. Это связано со 125-летием Итальянской федерации футбола. Комплект формы разработал бренд adidas.
15 июня сборная Италии сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Другая полуфинальная пара — Нидерланды и Хорватия.
В рамках этого розыгрыша Лиги наций итальянская сборная отыграла шесть матчей, забила восемь голов и пропустила семь раз. Команда одержала три победы, потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.
Тренером сборной Италии с 2018 года является Роберто Манчини, который сменил на своём посту Джан Пьеро Вентуру.
Фото: figc.it
Фото: figc.it
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