Италия сыграет в белой ретроформе в Лиге наций

Сборная Италии по футболу выйдет на матч Лиги наций с Испанией в новой форме, вдохновлённой той, в которой Италия играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в стиле ретро. Это связано со 125-летием Итальянской федерации футбола. Комплект формы разработал бренд adidas.

15 июня сборная Италии сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Другая полуфинальная пара — Нидерланды и Хорватия.

В рамках этого розыгрыша Лиги наций итальянская сборная отыграла шесть матчей, забила восемь голов и пропустила семь раз. Команда одержала три победы, потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.

Тренером сборной Италии с 2018 года является Роберто Манчини, который сменил на своём посту Джан Пьеро Вентуру.

Фото: figc.it