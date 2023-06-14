Нападающий «Сочи» Джорджевич: чувствую себя немножко русским

Футболист «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную России, признавшись, что он не хотел бы играть за национальную команду.
«Хотел бы играть за сборную России? Нет. Когда был совсем молодой? Я играл за сборную Черногории. Для меня это было очень важно. Потом в сборной не получилось всё, как я ожидал. Если был бы второй вариант, то была бы Россия, да. Я тут провёл много времени. Чувствую себя немножко русским», — цитирует Джорджевича издание «РБ Спорт».
В Россию черногорский нападающий приехал в 2012 году, откликнувшись на приглашение «Зенита». С тех пор он успел поиграть за «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадин», тульский «Арсенал» и «Локомотив». Сейчас 28-летний футболист представляет «Сочи».
В сезоне-2022/2023 он провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две голевые передачи.
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