«Дженоа» проявил интерес к переходу Барриоса из «Зенита»

Итальянский «Дженоа» заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Об условиях возможного трансфера не сообщается, известно лишь, что колумбиец стал следующей целью генуэзцев после переговоров о трансфере хавбека Аарона Мартина, у которого подходит к концу срок контракта с «Майнцем».
Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он выиграл пять чемпионатов, один Кубок и два Суперкубка России. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб 28 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также 29-летний колумбиец провёл две встречи в Кубке и одну в Суперкубке России.
«Дженоа» в минувшем сезоне занял второе место в серии B и завоевал право выступать в элитном дивизионе в следующем чемпионате Италии.
- 14 июня 2023
-
01:59
-
01:56
-
01:45
-
01:23
-
00:54
-
00:48
-
00:47
-
00:34
-
00:25
-
00:24
-
00:08
-
00:03
-
00:01
- 13 июня 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:02
-
22:55
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:17
-
22:01
-
21:56
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:41
-
21:39