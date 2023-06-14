«Дженоа» проявил интерес к переходу Барриоса из «Зенита»

Итальянский «Дженоа» заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Об условиях возможного трансфера не сообщается, известно лишь, что колумбиец стал следующей целью генуэзцев после переговоров о трансфере хавбека Аарона Мартина, у которого подходит к концу срок контракта с «Майнцем».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он выиграл пять чемпионатов, один Кубок и два Суперкубка России. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб 28 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также 29-летний колумбиец провёл две встречи в Кубке и одну в Суперкубке России.

«Дженоа» в минувшем сезоне занял второе место в серии B и завоевал право выступать в элитном дивизионе в следующем чемпионате Италии.