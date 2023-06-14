«Реал» может включить Тчуамени в сделку по переходу Мбаппе

«Реал» хочет подписать французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает The Telegraph, «Реал» может предложить определённую сумму денег плюс полузащитника Орельена Тчуамени в обмен на форварда.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос: