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«Реал» может включить Тчуамени в сделку по переходу Мбаппе

«Реал» может включить Тчуамени в сделку по переходу Мбаппе
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«Реал» хочет подписать французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает The Telegraph, «Реал» может предложить определённую сумму денег плюс полузащитника Орельена Тчуамени в обмен на форварда.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос:

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