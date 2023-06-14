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Руководство «ПСЖ» разочаровано поведением Мбаппе

Руководство «ПСЖ» разочаровано поведением Мбаппе
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Руководство «ПСЖ» и особенно президент клуба Нассер Аль-Хелаифи очень расстроено поведением нападающего Килиана Мбаппе, сообщил в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Парижане не намерены отпускать форварда в качестве свободного агента следующим летом и хотят, чтобы он продлил контракт сейчас или покинул клуб.

На позицию «ПСЖ» не повлияло даже то, что игрок опроверг слухи о намерении перейти летом в «Реал». При этом испанский клуб хорошо информирован обо всей ситуации по футболисту.

Ранее Мбаппе уведомил «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт на сезон-2024/2025. Год назад он подписал с парижанами соглашение по схеме «2+1».

В минувшем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол.

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