Месси назвал четверых футболистов, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно на поле
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выбрал игроков, рядом с которыми он чувствовал себя на поле наиболее комфортно.
«Суарес, Хави, Неймар и Это’О», — приводит слова Месси TTPlus.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Ранее Месси играл за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год).
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Летом нападающий на правах свободного агента присоединился к «Интер Майами».
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета:
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