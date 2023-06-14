L'Équipe: «ПСЖ» напрямую предлагает клубам подписать Килиана Мбаппе

«ПСЖ» намерен продать французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

Как сообщает L'Équipe, «ПСЖ» уже начал напрямую предлагать Мбаппе клубам, которые могут позволить себе столь дорогостоящий трансфер. К успеху это пока не привело – никто не вступил в конкретные переговоры по форварду.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами: