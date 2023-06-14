Антонио Конте поделился планами на будущее
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Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и туринского «Ювентуса» Антонио Конте высказался о возможном возвращении к работе.
«Желание тренировать есть всегда – в ином случае я бы просто оставил это дело. Несмотря на это, я хочу отметить, что не занимаюсь судорожным поиском работы. Я рассмотрю предложение, если проект покажется мне по-настоящему захватывающим. Я готов работать как в Италии, так и за границей», – приводит слова Конте Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из клуба Массимилиано Аллегри.
Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год.
Реакция Гвардиолы и Конте на решающий гол Кейна:
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