Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус признан самым подорожавшим игроком Ла Лиги по версии Transfermarkt

Винисиус признан самым подорожавшим игроком Ла Лиги по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор возглавляет десятку самых дорогих футболистов чемпионата Испании на текущий момент по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 22-летнего форварда составляет € 150 млн. Игрок в течение сезона поднялся в цене на € 30 млн и стал самым подорожавшим игроком турнира.

10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:

1. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия) — € 150 млн;

2. Родриго («Реал», Бразилия) — € 100 млн;

3-4. Педри («Барселона», Испания) — € 100 млн;

3-4. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай) — € 100 млн;

5. Гави («Барселона», Испания) — € 90 млн;

6-7. Эдуарду Камавинга («Реал», Франция) — € 85 млн;

6-7. Орельен Тчуамени («Реал», Франция) — € 85 млн;

8. Френки де Йонг («Барселона», Нидерланды) — € 75 млн;

9-10. Эдер Милитао («Реал», Бразилия) — € 70 млн;

10. Рональд Араухо («Барселона», Уругвай) — € 70 млн.

Материалы по теме
Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»
Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023