Винисиус признан самым подорожавшим игроком Ла Лиги по версии Transfermarkt

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Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор возглавляет десятку самых дорогих футболистов чемпионата Испании на текущий момент по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 22-летнего форварда составляет € 150 млн. Игрок в течение сезона поднялся в цене на € 30 млн и стал самым подорожавшим игроком турнира.

10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:

1. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия) — € 150 млн;

2. Родриго («Реал», Бразилия) — € 100 млн;

3-4. Педри («Барселона», Испания) — € 100 млн;

3-4. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай) — € 100 млн;

5. Гави («Барселона», Испания) — € 90 млн;

6-7. Эдуарду Камавинга («Реал», Франция) — € 85 млн;

6-7. Орельен Тчуамени («Реал», Франция) — € 85 млн;

8. Френки де Йонг («Барселона», Нидерланды) — € 75 млн;

9-10. Эдер Милитао («Реал», Бразилия) — € 70 млн;

10. Рональд Араухо («Барселона», Уругвай) — € 70 млн.