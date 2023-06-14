Президент «Реала» Перес готов выделить рекордные для клуба € 200 млн на трансфер Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть французскую команду и перейти в мадридский «Реал».
Как сообщает L'Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить до € 200 млн для приобретения французского нападающего.
Напомним, самым дорогим приобретением в истории «Реала» является трансфер бельгийского вингера Эдена Азара за € 115 млн из лондонского «Челси».
Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
- 14 июня 2023
-
04:42
-
04:24
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:14
-
03:01
-
02:52
-
02:44
-
02:41
-
02:15
-
01:59
-
01:56
-
01:45
-
01:23
-
00:54
-
00:48
-
00:47
-
00:34
-
00:25
-
00:24
-
00:08
-
00:03
-
00:01
- 13 июня 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:02
-
22:55
-
22:49
-
22:40