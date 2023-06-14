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Президент «Реала» Перес готов выделить рекордные для клуба € 200 млн на трансфер Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть французскую команду и перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает L'Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить до € 200 млн для приобретения французского нападающего.

Напомним, самым дорогим приобретением в истории «Реала» является трансфер бельгийского вингера Эдена Азара за € 115 млн из лондонского «Челси».

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.

Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»: