«Интер Майами» стал пятой американской командой по количеству подписчиков в соцсети
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«Интер Майами» вышел на пятое место по количеству интернет-подписчиков среди всех американских команд во всех видах спорта, сообщает ESPN FC в своих социальных сетях.
Топ-5 американских команд по количеству подписчиков:
1. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) — 30,6 миллионов.
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — 22,8 миллионов.
3. «Кливленд Кавальерс» (НБА) — 15,7 миллионов.
4. «Чикаго Буллз» (НБА) — 9,7 миллионов.
5. «Интер Майами» (МЛС) — 8 миллионов.
Таким образом, флоридский футбольный клуб опережает по популярности в сети все бейсбольные, хоккейные и НФЛ команды.
Резкий рост популярности команды произошёл благодаря переходу легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси. О трансфере было объявлено 7 июня 2023 года.
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