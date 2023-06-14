Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Интер Майами» стал пятой американской командой по количеству подписчиков в соцсети

«Интер Майами» вышел на пятое место по количеству интернет-подписчиков среди всех американских команд во всех видах спорта, сообщает ESPN FC в своих социальных сетях.

Топ-5 американских команд по количеству подписчиков:

1. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) — 30,6 миллионов.

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — 22,8 миллионов.

3. «Кливленд Кавальерс» (НБА) — 15,7 миллионов.

4. «Чикаго Буллз» (НБА) — 9,7 миллионов.

5. «Интер Майами» (МЛС) — 8 миллионов.

Таким образом, флоридский футбольный клуб опережает по популярности в сети все бейсбольные, хоккейные и НФЛ команды.

Резкий рост популярности команды произошёл благодаря переходу легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси. О трансфере было объявлено 7 июня 2023 года.