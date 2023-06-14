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«ПСЖ» хочет продать Мбаппе, Али Соу не захотел возвращаться в Россию. Главное к утру

«ПСЖ» намерен продать французского нападающего команды Килиана Мбаппе, нападающий «Ростова» Али Соу, выступающий за турецкий «Анкарагюджю», не вернётся в российский клуб этим летом, «Вегас Голден Найтс» разгромно обыграл «Флориду Пантерз» и выиграл первый в своей истории Кубок Стэнли.

1. L'Équipe: «ПСЖ» напрямую предлагает клубам подписать Килиана Мбаппе.

2. Принадлежащий «Ростову» Али Соу воспользовался правом не возвращаться в Россию.

3. «Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли.

4. Джонатан Маршессо стал обладателем приза Конна Смайта.

5. SHOT: арестованные по делу об избиении Шведа гуляли по Москве, один улетел в Азербайджан.

6. Лука Модрич принял решение по поводу своего будущего в сборной Хорватии.

7. Малком объяснил, почему остался в России, несмотря на ситуацию на Украине.

8. «Нью-Йорк Рейнджерс» назначил на пост главного тренера Питера Лавиолетта.

9. Роналду: рад, что люди во всём мире смотрят саудовскую лигу.

10. Алан Дзагоев: Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине». Тренер сказал об этом руководству.