Рональд Куман назвал голкипера сборной Нидерландов на матч с Хорватией в Лиге наций

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с национальной командой Хорватии. Встреча состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Это трофей, который мы можем выиграть. Он уже находится в нашей стране. Но я слышал, что на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что посмотрим, будет ли ощущаться наше домашнее преимущество.

В воротах сыграет Юстин Бейло. Обычно я не сторонник замены вратаря на серию пенальти, поэтому вряд ли это произойдёт.

Мы с нетерпением ждём этого матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия — очень сильная команда, которая добилась больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.